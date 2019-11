Wien-Wahl: Nepp wird FP-Spitzenkandidat

Getroffen hat man sich unter dem Motto "Wien braucht eine starke FPÖ", thematisch stand die Vorbereitung auf die Wiener Wahl im Zentrum. Bei der Wahl des Spitzenkandidaten gab es keine Überraschung, wie Dominik Nepp selbst erklärte: "Ich bin designierte Landesparteiobmann und daher es auch die logische Konsequenz, dass ich als Spitzenkandidat ins Rennen gehe." Der offizielle Beschluss fällt auf einem Parteitag im Frühjahr.

Inhaltlich bleibt man sich bei der Wahl treu: "Schleichende Islamisierung, Sicherheitsdefizit, keine soziale Gerechtigkeit in gewissen Bereichen - diese Probleme sind noch immer da und wir haben noch immer die gleichen Antworten dazu."

Erste Wahlkampftöne schlug Nepp in der Pressekonferenz bereits an. Rot-Grün habe die Wiener "verraten und verkauft", die ÖVP und ihr Obmann Sebastian Kurz seien eine "Mogelpackung", der es nur um ihre "Machtpositionen" gehe. Sollte es zu einer Koalition zwischen Türkis und Grün kommen, werde es auch in Wien zu einem "totalen Linksruck der ÖVP" kommen.

Angst vor potenzieller Konkurrenz von ehemaligen Parteifreunden - nämlich davor, dass Heinz-Christian Strache mit einer eigenen Liste antritt - hat Nepp nicht. Er nehme Strache beim Wort, als dieser bei seiner Abschiedspressekonferenz gesagt hatte, sich in der Privatwirtschaft verwirklichen zu wollen.

Die Prüfung jener Belege, die der ehemalige FPÖ-Parteichef Strache als Spesen mit der Wiener FPÖ abgerechnet hat, geht ins Finale: "Wir sind im Fertigwerden", sagte Nepp. Bisher habe es seitens der Partei keine Auffälligkeiten gegeben, hieß es.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.