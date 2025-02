Wien-Wahl: Grüne kürten Judith Pühringer zu Spitzenkandidatin

Gleichzeitig warb man für eine Koalition mit der SPÖ nach der Wahl. "Rot-Grün statt Rot-Blass" gab Bundessprecher Werner Kogler am Ende seiner Rede, in der er nicht mit Kritik an den Neos sparte, als Losung aus. Unstimmigkeiten gibt es noch über die restlichen Kandidaten - eine Abstimmung muss wiederholt werden.

Pühringer war vor ihrer Tätigkeit bei den Grünen 15 Jahre lang Geschäftsführerin von "arbeit plus", einem Netzwerk von 200 sozialen Unternehmen. Aktuell bekleidet die 49-jährige Betriebswirtin die Funktion einer nicht amtsführenden Stadträtin und steht gemeinsam mit Peter Kraus als Duo an der Spitze der Wiener Partei. Kraus selbst wurde mit 86 Prozent auf den zweiten Listenplatz gewählt.

Versammlung mehrfach unterbrochen

Vor der Wahl Pühringers wurde die Landesversammlung mehrfach unterbrochen. Gesprächsbedarf gab es über sogenannte Zulassungsabstimmungen - jene Mandatare, die ihren Sitz bereits zwei Perioden in ununterbrochener Reihenfolge ausüben, brauchen eine Zweidrittel-Mehrheit, um sich überhaupt der Listenwahl stellen zu dürfen. Konkret ging es dabei um Kraus, Klubchef David Ellensohn, Budgetsprecher Martin Margulies, die vierte Gemeinderatspräsidentin Jennifer Kickert sowie Gesundheitssprecherin Barbara Huemer.

Die Abstimmung wurde dabei zunächst mit einem gemeinsamen Stimmzettel durchgeführt. Laut Zählkommission habe man viele Stimmzettel nicht zuordnen können, es habe daher eine ungewöhnlich hohe Zahl an ungültigen Stimmen gegeben. Deshalb wurde die Abstimmung aufgrund des teils knappen Ergebnisses einzeln wiederholt - zum Unmut einiger Teilnehmerinnen und -teilnehmer. Dabei scheiterte Margulies, während die anderen vier zugelassen wurden.

Werben für Rot-Grün

Derzeit wird Wien von einer Koalition aus SPÖ und Neos regiert. Für Kogler ist klar, dass der nächste Wiener Bürgermeister wieder Michael Ludwig heißen wird. "Für mich ist das OK." Als Partner solle sich dieser aber die Grünen suchen, die schon zwischen 2010 und 2020 mit der SPÖ regierten. Bei den Neos wisse man dagegen nicht: "Sind die unter dem Tisch, neben dem Tisch oder über dem Tisch?" In den vergangenen fünf Jahren hätten sie zu wenig abgeliefert. "In Wien sind sie farblos und im Bund zumindest unverlässlich und unberechenbar."

Konfliktpunkte mit den Roten sprach Kogler aber auch an - etwa den Lobautunnel. Im Zusammenhang mit der anstehenden Budgetsanierung im Bund meinte er: "Wenn wir Verkehrsprojekte aus dem vergangenen Jahrhundert haben und dann massiv gespart werden soll - wie soll das schlau sein, wenn wir Naturschutzgebiete mit ganzen Autobahnen zubetonieren?"

Pühringer: Trauen uns Stadt von morgen zu

"Wir trauen uns die Stadt von morgen zu", betonte Pühringer in ihrer Rede. In Wien müsse Wohnen wieder leistbar werden. "Wo bleibt die Leerstandsabgabe?", fragte sie in Richtung SPÖ. "Was mach ihr mit eurem größten Schatz, den Gemeindebauten? Ihr ruht euch auf diesem Erbe aus." Sie vermisse eine große Photovoltaik- sowie Sanierungsoffensive für diese. Außerdem müsse die "Schule ums Eck" die beste Schule für Kinder und Lehrkräfte werden. "Wo sind die Deutschförderkräfte?"

Auch Pühringer warb für eine rot-grüne Zusammenarbeit und verwies auf grüne Initiativen bei der letzten Regierungsbeteiligung zwischen 2010 und 2020: "Gäbe es eine 365-Euro-Jahreskarte ohne die Mutigen, ohne uns?" Als Vizebürgermeisterin würde Pühringer kein konkretes Ressort anstreben - sie sei allen Materien gegenüber offen. Als wichtige Bereiche nannte sie Stadtplanung, Verkehr, Frauen, Wirtschaft und Wohnen.

2020 konnten die Grünen mit 14,8 Prozent ihr bisher bestes Resultat in Wien erzielen und holten 16 Mandate im Gemeinderat. Deutlich ernüchternder ist aber die jüngste Nationalratswahl in der Bundeshauptstadt verlaufen. Die Ökopartei büßte 8,4 Prozentpunkte ein. Sie landete mit 12,3 Prozent auf dem vierten Platz, knapp vor den Neos.

