Wien-Wahl: Für Heinz-Christian Strache wird es "arschknapp"

Wie der frühere Vizekanzler Montagvormittag in einer Pressekonferenz kundtat, fehlen seiner Liste noch in sieben Wahlkreisen Unterstützungserklärungen: "Es wird arschknapp." Bis Freitag Mittag hat er noch Zeit. Schafft Strache sein Ziel nicht, verzichtet er auf einen Wien-weiten Antritt und konzentriert sich auf die Bezirksvertretungen.

Dass die Wahl vorlegt wurde, sei für alle Kleinparteien "kein leichter Umstand" gewesen, klagte Strache. Dazu kämen "absurde Hürden". So kritisierte der vormalige FPÖ-Chef, dass es zwar bei Volksbegehren die Möglichkeit einer digitalen Zeichnung gebe, nicht aber bei den Unterstützungserklärungen. Zudem sei man falsch informiert worden, dass man seine Unterschrift nicht mehr bei einem Notar beglaubigen lassen könne. Dies sei erst bei der nächsten Wahl der Fall.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Strache versucht es mit Notaren

Daher versucht Strache nun mit seinem Team, in der letzten Sammelwoche mit Hilfe von Notaren auf der Straße genug Menschen zu motivieren, ihm seine Unterstützung zu geben, ohne dass diese persönlich ins Bezirksamt müssen. Ihm fehlen Erklärungen u.a. noch in den Wahlkreisen Zentrum, Innen West, Döbling, Hietzing und Penzing. In der Leopoldstadt hofft Strache, noch heute die Zahl 100 zu erreichen.

Mehr zum Thema Innenpolitik Strache will mit seinem "Team HC" in den Wiener Landtag WIEN. Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache will bei der Wien-Wahl "als Außenseiter überraschen" und in den Landtag ... Strache will mit seinem "Team HC" in den Wiener Landtag

Bis Freitag werde man jedenfalls versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Noch ist Strache zuversichtlich, den "Husaren-Ritt" zu einem positiven Abschluss zu bringen. Für die Zukunft brauche man aber ein faires System statt eines "Verhinderungssystems" wie derzeit. Darunter versteht er neben der digitalen Zeichnung auch, dass eine Gesamtzahl an Unterstützungserklärungen gelten sollte und nicht eine, die sich nach Wahlkreisen definiere.

Ein Wien-weites Antreten hat für Strache jedenfalls nur Sinn, wenn man in praktisch allen Wahlkreisen antreten könne. Einzig wenn man nun in zahlenmäßig vergleichsweise unbedeutenden Bezirken nicht am Stimmzettel stünde, würde sein Team trotzdem ins Rennen gehen. Sollte Strache nicht stadtweit am Start sein, würde er sich auf die Bezirksvertretungen konzentrieren, speziell auf Floridsdorf, wo er mittlerweile ansässig ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.