Wien-Wahl: Die Verteidigung der roten Bastion wird Ludwigs Meisterprüfung

In neun Wochen geht Österreichs größter politischer Stimmungstest des Jahres 2020 über die Bühne. 1,13 Millionen Wienerinnen und Wiener sind am 11. Oktober aufgerufen, ihren Gemeinderat zu wählen. Was zu Jahresbeginn dort und da noch martialisch als "Schlacht um das rote Wien" stilisiert wurde, hat sich mittlerweile zu einem ruhig plätschernden Wahlkampf entwickelt, wie man ihn in der Bundeshauptstadt lange nicht erlebt hat.

Das ist zum Teil der Corona-Krise geschuldet. Große Kundgebungen zwischen Rathausplatz und Viktor-Adler-Markt fallen aus. Die Wahlwerbung ist weitgehend auf soziale und klassische Medien sowie Plakatflächen reduziert.

Ludwig knapp hinter Häupl

Und noch einen Corona-Effekt gibt es: Wie überall in Österreich profitiert auch in Wien mit Bürgermeister Michael Ludwig (SP) der amtierende Regierungschef von seiner Rolle als Krisenmanager in der Pandemie. Seit April liegen die Stadt-Roten mit 38 Prozent stabil auf Platz eins. Die 39,6 Prozent, die Michael Häupl 2015 erreicht hat, wären greifbar. In einer (fiktiven) Bürgermeisterdirektwahl käme Ludwig auf 57 Prozent, verweist man in dessen Büro gerne auf eine Ifes-Umfrage vom Juni.

Freilich gibt es auch einen Ibiza-Effekt, der in Wien voll durchgeschlagen hat: Der FPÖ geben Meinungsforscher wie Wolfgang Bachmayers OGM unter Einbeziehung der von Ex-Chef Heinz-Christian Strache abgespalteten Liste nur noch ein Gesamtpotenzial von höchstens 15 Prozent. 2015 festigte Strache noch mit 30,8 Prozent Platz zwei.

"Das blaue Krokodil"

War es damals noch das von der SPÖ ausgerufene (aber nie realistische) Bürgermeister-Duell Häupl gegen Strache, so fehlt jetzt "das blaue Krokodil" (Bachmayer) zur Mobilisierung. Den Anker dafür hat diesmal VP-Spitzenkandidat Gernot Blümel ausgeworfen, der am Landesparteitag die Chance beschworen hat, "nach 100 Jahren" die SPÖ aus dem Bürgermeisterbüro zu hebeln.

Tatsächlich ist die ÖVP die Hauptprofiteurin des blauen Absturzes. In den Umfragen liegt sie konstant zwischen 23 und 25 Prozent nach dem Rekordtief mit 9,2 Prozent 2015. Die seit dem Abschluss der türkis-grünen Koalition als Masterplan von Kanzler Sebastian Kurz kolportierte Variante: Die ÖVP überlässt den Grünen (in Umfragen bei 15 bis 17 Prozent) und damit Birgit Hebein den Bürgermeistersessel. Mit den Neos (aktuell sechs bis sieben Prozent) wäre die grün-türkis-pinke und deshalb "Dirndlkoalition" genannte Allianz perfekt.

Nicht nur weil Grünen-Chef Werner Kogler diesem Modell zuletzt "eine Chance von 0,1 Prozent" gegeben hat, gilt sie für viele als Kopfgeburt. Zumindest in dieser Hinsicht könnte Strache, der derzeit in einem Streit um seinen Hauptwohnsitz noch um seine Antrittsberechtigung bangen muss, das Zünglein an der Waage sein.

Scheitert seine Liste am 11. Oktober nur knapp an der Fünf-Prozent-Hürde, wären auch die verpassten vier bis fünf Mandate auf die anderen Parteien aufzuteilen. Damit könnte sich eine Mehrheit für die Dreier-Koalition jenseits der SPÖ ausgehen. Warum sich Hebein, die einer ausgeprägt linken grünen Landesgruppe vorsteht, diesem Risiko mit zwei Mitte-rechts-Parteien aussetzen sollte, steht auf einem anderen Blatt.

Rote Wahlkampfmaschinerie

Die Zukunftsperspektiven in Wien dürften ohnehin anders aussehen. Wohl ob des Vorsprungs von Ludwig ist der Wechsel-Anreiz aus der Kampagne von Blümel verschwunden. Neos-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr hat Türkis sogar vorgeworfen, "ohne Rückgrat und Anstand" zu arbeiten. Die Wiener SPÖ verliert ein Drohbild und wird sich bei der Mobilisierung einzig auf ihre millionenschwere Wahlkampfmaschinerie und das Klinkenputzen im Gemeindebau verlassen müssen.

Nachdem die Erstürmung der roten Bastion schon im Vorwahlkampf abgeblasen sein dürfte, bringen sich im Hintergrund die willigen Juniorpartner in Position. Dass Blümel Finanzminister bleibt, gilt als fix. Als türkiser Vizebürgermeister steht Stadtrat Markus Wölbitsch bereit. Hoch im Kurs ist auch die machttechnisch bequemere Variante für Ludwig: die Neuauflage mit den Grünen

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at