Wien-Wahl: Blümel will nur ein Regierungsamt

Ein Regierungsamt in Wien oder der Verbleib in der Bundesregierung seien die wahrscheinlichsten Optionen, sagte er Dienstag in der "ZiB2". Die ÖVP wird bei der heurigen Wahl zwar stark zulegen. Aber eine schwarz-grün-pinke Mehrheit zeichnet sich derzeit nicht ab. Außerdem haben die Neos bereits kundgetan, dass sie ihn nicht zum Wiener Bürgermeister wählen werden, merkte Blümel an. An den Wechsel in den Gemeinderat denkt er nicht. Er wolle dort sein, "wo ich möglichst viel für meine Heimatstadt Wien tun kann" - und in der Regierung könne man mehr mitgestalten.

Video: Laut Umfragen wird Spitzenkandidaten Gernot Blümel der ÖVP in Wien ein ordentliches Plus bescheren.

