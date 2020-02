Wien streicht ab Herbst Beiträge für Ganztagsschulen

Angekündigt war die Veranstaltung des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SP) gestern in einem Dachfoyer im ersten Bezirk als Präsentation des Arbeitsprogramms für das heurige Jahr. Tatsächlich war es ein inoffizieller Wahlkampfauftakt der Hauptstadt-Roten – wenngleich Ludwig das in Abrede stellte.

Gewählt werde planmäßig im Herbst, wies er in seiner Rede unter dem Motto "Entschlossen für Wien" Spekulationen über einen vorgezogenen Wahltermin zurück. Dafür tritt rechtzeitig zur Landtagswahl eine für Familien bedeutsame Änderung in Kraft: Ab Herbst fällt der Kostenbeitrag für öffentliche Pflichtschulen mit Ganztagesbetreuung, kündigte Ludwig an. 180 Euro monatlich sollen sich Eltern dadurch pro Kind ersparen. Auch eine Pflege- und Lehrplatzgarantie versprach Ludwig den Wienern.

Als Beitrag zum Klimaschutz sieht er den "Wien-Bonus" für Unternehmer, bei Ausschreibungen der Stadt sollten regionale und ökologische Aspekte künftig eine größere Rolle spielen.