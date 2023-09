Wien: Profitierten SP-Politiker von Umwidmungen?

Widmungen in einem Kleingartenverein in der Donaustadt sorgen für Debatten. Zuletzt war SP-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy vorgeworfen worden, von einer Umwidmung profitiert zu haben. Nun sind auch Parteifreundinnen ins Visier geraten, wie Recherchen des Ö1-Morgenjournals und der Wiener Zeitung ergaben. Sie sollen ebenfalls Grundstücke in der Anlage in Breitenlee gekauft haben.

Laut dem Bericht hatte eine Widmung im Jahr 2021 aus den Schrebergärten des Kleingartenvereins vollwertige Baugründe gemacht. Dies hat für eine Wertsteigerung der betreffenden Flächen gesorgt. Nevrivy hat vor der Umwidmung eine Parzelle gekauft.

Erworben hat der Lokalpolitiker das 385 Quadratmeter große Grundstück am 30. Juli 2020. Laut Kaufvertrag zahlte Nevrivy 161.700 Euro. Heute soll es mindestens das Doppelte wert sein.

Andere Rote haben laut Grundbuch bereits vor Nevrivy zugeschlagen: die Nationalratsabgeordnete Petra Bayr, Gemeinderätin Astrid Rompolt und die Vize-Bezirksvorsteherin von Mariahilf, Julia Lessacher. Letztere soll bei den Verhandlungen mit den zuständigen Behörden dabei gewesen sein.

Die Politikerinnen waren vor dem Kauf keine Pächterinnen. Die Möglichkeit der Umwidmung war ihnen bekannt. In den Kaufverträgen wurde nämlich ein "mögliches, noch nicht eingeleitetes Umwidmungsverfahren" erwähnt.

SP-Landessekretärin Barbara Novak sagt, die Optik sei nicht gut, man prüfe die Sache. "Irritiert" ist der Koalitionspartner Neos; er meint, Politiker müssten sehr hohe Maßstäbe an ihr Tun anlegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper