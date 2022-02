Wien hält weiter strengeren Kurs

Wien bleibt bei den Corona-Maßnahmen weiter vorsichtiger als der Bund und andere Länder: Anders als von der Regierung verkündet, fällt in Wien die 2G-Regel in der Gastronomie nicht mit dem 19. Februar. Auch bei der Öffnung der Nachtgastronomie ab 5. März werde es in Wien Zutritt nur für Geimpfte und Genesene geben, gab Bürgermeister Michael Ludwig (SP) gestern bekannt. Zudem dürfte Wien auch nach dem 5. März zumindest für ein bis zwei Wochen noch eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Einzelhandel verordnen.

Ihm seien manche Öffnungsschritte angesichts hoher Infektionszahlen noch zu früh, sagte Ludwig. Ähnlich sieht das auch der Linzer SP-Bürgermeister Klaus Luger: Der Wunsch nach Normalität sei unbestritten groß, dennoch gebe es von den Infektionszahlen her "keinen Grund, die große Freiheit auszurufen". Die Lockerungen seien "ein Spiel mit dem Feuer", der Kurs der Regierung sei "chaotisch", auch der Umgang mit der Impfpflicht zeige "Orientierungslosigkeit".