Wiederkehr: Familiennachzug, Handyverbot an Schulen und Geldstrafen für Eltern

Es drohe eine akute Überlastung der Schulen. Und zwar dann, wenn nicht sofort der Familiennachzug ausgesetzt werde. Er sei jedenfalls dafür, so Wiederkehr zu Gast bei Armin Wolf. Europarechtlich sei die Aussetzung jedenfalls nur möglich, wenn eine nationale Notlage glaubhaft gemacht werden könne. Sei dies tatsächlich darstellbar, wenn laut aktuellen Daten des Innenministeriums in den vergangenen zwei Jahren 2200 schulpflichtige Kinder nach Österreich geholt wurden? Das entspräche lediglich 0,3 Prozent aller Pflichtschüler, will Wolf wissen. Das werde sich erst weisen, so der Bildungsminister. Es gehe darum, "welche Kinder gekommen sind". Viele seien zuvor mehrere Jahre in türkischen Flüchtlingslagern gewesen, "die haben noch nie eine Schule von innen gesehen".

Ein großes Problem sieht Wiederkehr auch in den Bildungsdefiziten der Schülerinnen und Schüler: Viele von ihnen seien des korrekten Schreibens, Lesens und Rechnens nicht mächtig, wenn sie die Schule verlassen. Gerade die Deutschstandards in den Schulen seien durch die Familienzusammenführung, "aber auch die extreme Migration aus bildungsfernen Schichten" gesunken.

Mitverantwortlich für diese Situation sei zudem die Digitalisierung. "Eltern sprechen weniger mit ihren Kindern, Kinder verbringen schon sehr früh viel Zeit vor dem Bildschirm", so Wiederkehr. Deswegen habe er sich entschlossen, Schulen zu handyfreien Zonen zu machen. "Das hat einen direkten Einfluss auf den Deutscherwerb". Und es stärke den Schulen den Rücken. "Dann werden gesellschaftspolitische Themen nicht am Schulstandort ausgetragen."

Auch die umstrittenen Deutschförderklassen, die er in seinem Buch heftig als "Irrweg" und "Fehler" kritisiert hatte, wollte er nun gar nicht mehr so schlecht bewertet wissen. "Wir werden sie adaptieren und verändern." Er wolle auch eine Mitwirkungspflicht der Eltern festschreiben, die letztendlich auch mit Geldstrafen durchgesetzt werden sollen. Er habe wiederholt erlebt, dass Eltern Gespräche mit der Lehrperson verweigert haben – aus unterschiedlichen Gründen. „Ich finde, das geht nicht. Jeder, der hier lebt, muss auch mit den Lehrpersonen reden.“ Deswegen sei er dafür, dass in letzter Konsequenz auch Verwaltungsstrafen verhängt werden können.

Ambitioniert "wie unter Kreisky"

Im Regierungsprogramm seien sehr viele kleine Punkte festgeschrieben, zum Teil sehr detailliert. Aber wo ist sie darin denn, die große Schulreform, will Wolf wissen. "So viel ist in den letzten Jahrzehnten nicht passiert, wie jetzt in diesem Regierungsprogramm steht. Die letzte Regierung, die in dieser Hinsicht so ambitioniert war, war unter Kreisky", sagte Wiederkehr. Es seien große Systemveränderungen geplant. "Kein Jugendlicher wird mehr die Schule verlassen, ohne ordentlich lesen, schreiben und rechnen zu können." Und wie genau soll das ausschauen? Wie lange gehen diese Kinder denn dann in die Schule, fragt Wolf. " Wer diese Grundkompetenzen kann, könne die Schule verlassen, wer nicht, müsse Kurse belegen und in der Schule bleiben, so Wiederkehr. Wie lange und wie das Konzept genau ausschaue, könne er nach einer Woche noch nicht sagen.

Möglicherweise wäre eine große Schulreform leichter durchzusetzen, wenn er nicht alle Stakeholder außer die Kinder in seinem Buch ziemlich beleidigt hätte - die Bildungsdirektionen gehören abgeschafft, den Ländern Kompetenzen entzogen, die Lehrergewerkschaft sei destruktiv, habe kein Interesse am Dialog und lehne jede Form der Veränderung ab. Sei das ein guter Start? Der Start sei tatsächlich recht gut verlaufen, so Wiederkehr: "Parteipolitische Konfliktlinien sind als Bildungsminister in einer Koalition aus drei vernünftigen Parteien in der Mitte deutlich weniger geworden." Aber die Bildungsdirektionen möchte er noch immer abschaffen und ihnen die Kompetenzen entziehen? "Die Form der Bildungsdirektionen und deren Struktur ist nicht die effizienteste und beste Form. Oberstes Ziel sind klare Verantwortlichkeiten. Mehr Zentralisierung im Bildungsministerium wäre sinnvoll. Das habe ich früher als Landespolitiker so gesehen und das sehe ich noch so."

