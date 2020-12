Wieder mehr als 100 Corona-Todesfälle

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Bundesweit wurden am Freitag 2893 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert – etwas mehr als am Tag davor (2686). Die meisten kamen mit 633 aus Oberösterreich vor Wien (526) und der Steiermark (470). Die Zahl der Corona-Todesfälle war mit 126 wieder dreistellig. In Oberösterreich starben laut Krisenstab 19 Personen (davon zehn Nachmeldungen).Bei den Corona-Spitalspatienten gab es am Freitag einen bundesweiten Rückgang um 129 auf 3651, bei jenen auf Intensivstationen um 13 auf 572. In Oberösterreich gab es 636 normal Hospitalisierte (Vortag 674) und 124 Intensivfälle (123). Die vor zwei Wochen aufgestockten Intensiv-Kapazitäten für Corona wurden reduziert – von 175 auf 150 Betten.