"Wie vereinbart": Stieglitz' Spenden an FP-Verein

Sie lieferte interessante Hintergründe zu Abwicklungen jener Zahlungen an den FP-nahen Verein "Austria in motion", die die Staatsanwaltschaft als Gegenleistung für den früheren Asfinag-Aufsichtsratsposten von Stieglitz vermutet. Er und Strache bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Konkret erklärte die Sekretärin, dass sie alle Überweisungen für Stieglitz getätigt habe, da dieser des Online-Bankings nicht mächtig sei. Zahlungen an "Austria in motion" habe sie so 2017 und 2018 in Stieglitz’ Auftrag mit dem Verwendungszweck "wie vereinbart" erledigt. Über die Hintergründe will sie freilich nichts gewusst haben.

Ex-Sektionschef stützt Strache

Dass der Chef einer Regierungspartei sich für die Besetzung von Aufsichtsratsgremien in staatsnahen Betrieben interessiere, erklärte der langjährige Sektionschef im Infrastrukturministerium, Andreas Reichhardt, bei seiner Aussage dagegen als "absolut lebensnah": "Das findet in jeder Partei statt."

Den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft konnte Reichhardt, der mit Strache befreundet ist, nichts abgewinnen: Er habe im Fall Stieglitz wie auch in anderen Fällen "keine Hinweise auf eine Gegenleistung", er gehe davon aus, dass Strache "von der Arbeit und Qualität des Herrn Stieglitz überzeugt war". Am Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt, ein Urteil wird nächste Woche erwartet.