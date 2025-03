Wie Österreich beim Familiennachzug die Bremse ziehen will

In den Schulen kommen Kinder mit verschiedenen Kulturen und Sprachen in Kontakt.

Der neue und alte Innenminister Gerhard Karner (VP) trifft am Mittwoch in Brüssel seinen früheren Ministerkollegen und jetzigen EU-Migrationskommissar Magnus Brunner. Laut Vorabinfo dabei auf der Agenda: „Die Migration in Bezug auf Syrien.“ Karner wird bekannt geben, dass Österreich die Quote für den Familiennachzug auf Null setzen will. Aber geht das überhaupt? Ein Faktencheck.