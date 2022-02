Wie man einem U-Ausschuss fernbleibt: FPÖ gab Anleitung

So unterhielten sich am 12. Dezember 2018 Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein (FPÖ) und Ott darüber, wie man einem U-Ausschuss fernbleiben kann. Laut einem Berichts des "Kurier" (Freitagausgabe) schreibt Jenewein: "Ich habe grad durch Indiskretion gehört, dass Pilz & Krainer U. (der Name ist von der Redaktion abgekürzt, Anm.) nochmals laden wollen. Ist Minderheitenrecht, wir können das nicht verhindern. Mein Vorschlag: HEUTE noch einen Urlaub für Mitte Jänner buchen."

Ott antwortet: "Wenn sie eine Flugbuchung von 15. 1. bis 30. 1. für z. B. USA oder Karibik hat, dann ist das gelaufen ... (Buchung muss sein - kann man ja stornieren). Muss aber zwingend heute sein - morgen wollen die Roten das einbringen. Ab dem Zeitpunkt würde es nicht mehr gelten."

Der ehemalige Politiker Peter Pilz (Liste Jetzt) soll sich laut dem Bericht bei Ott im November 2020 über den Wien-Attentäter erkundigt haben. Pilz wollte wissen, ob der Terrorist vielleicht ein V-Mann der Verfassungsschützer gewesen sei. Am 29. November 2020 antwortete Ott erneut unter dem Decknamen Aigistos, Aigistos: "Lieber Peter. Habe mit mehreren Personen gesprochen. Vom LVT Wien sicher nicht als V geführt. BVT auch unwahrscheinlich. Lg Eg." Interessanterweise gab es drei Tage davor eine parlamentarische Anfrage der FPÖ genau zu diesem Thema.