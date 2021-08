Wie Kogler die Grünen vom Anhängsel zum Machtfaktor machen will

Werner Kogler war am Montagabend nach Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger als zweiter Gast in den ORF-Sommergesprächen. Die Grünen haben unter Kogler, der seit Jänner 2020 als Vizekanzler an der Seite von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die erste Koalition dieser Zusammensetzung auf Bundesebene anführt, in mehrerlei Hinsicht eine beachtliche Metamorphose durchgemacht.