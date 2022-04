Wie geht es mit Maskenpflicht weiter? Warten auf Entscheidung

Bei der Frage, wie es mit der Maskenpflicht zu und nach Ostern weitergeht, gab sich das Gesundheitsministerium gestern aber bedeckt. Eine neue Verordnung werde ausgearbeitet, sagte ein Sprecher. Dem Vernehmen nach drängt die ÖVP auf ein Ende der Maskenpflicht, im Gesundheitsministerium möchte man noch die neuesten Prognosen abwarten.

Fix ist bereits, dass nach den Osterferien der Ninja-Pass für Schüler ausläuft, wie aus einem Erlass des Bildungsministeriums hervorgeht. Das Dokument galt unter anderem als Eintrittskarte für jene Bereiche, in denen ein 3G-Nachweis verlangt wurde. Grund ist die Reduktion der Schultests nach Ostern. Denn nach den Ferien soll an den Schulen nur noch einmal pro Woche getestet werden. Zugleich entfällt die Vorschrift, wonach Schüler und Lehrer nur dann am Unterricht teilnehmen dürfen, wenn sie einen täglichen 3G-Nachweis vorweisen können.

300.000 Impfdosen abgelaufen

Bisher sind in Österreich rund 300.000 unverbrauchte Impfdosen abgelaufen. Dieser Zahl stehen mehr als 18 Millionen verimpfte Dosen gegenüber. Der Großteil der abgelaufenen Impfstoffe sei von AstraZeneca und Johnson & Johnson, so das Gesundheitsministerium. Nur rund 18.000 betreffen Biontech/Pfizer bzw. Moderna. In Oberösterreich sank gestern die Zahl der Neuinfektion auf 1221, den niedrigsten Wert seit 60 Tagen.