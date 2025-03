Wie die Verluste der Gesundheitskasse binnen dreier Monate explodiert sind

Der Blick auf die Zahlen lässt Betrachter ungläubig bis fassungslos zurück: Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ist noch im August 2024 von einem Jahresfehlbetrag von 87,5 Millionen Euro im gleichen Jahr ausgegangen. Drei Monate und eine Nationalratswahl später lag der Prognosewert im November bei 481 Millionen Euro. Die voraussichtlichen Verluste haben sich binnen eines Quartals also mehr als verfünffacht.

Noch dramatischer sind die Zahlen in der Vorschaurechnung bis 2028: In jedem Jahr bis zum Ende der Legislaturperiode geht die ÖGK seit November von einer Verzehnfachung des Abgangs aus. Aus einem Minus von 106 Millionen wurden mehr als eine Milliarde Euro in 2028.

In der Öffentlichkeit bekannt wurden die Zahlen mitten in den Regierungsverhandlungen, nicht aber die dahinterliegende Prognoseentwicklung. Wie es dazu kam, wollten Mitglieder des Verwaltungsrats vor der Dezember-Sitzung wissen. Laut OÖN-Informationen wurde der Punkt kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Die Mittelfristplanung wurde in der Februarsitzung im Verwaltungsrat und der Hauptversammlung mit Mehrheit beschlossen. Doch die Gegenstimmen werden mehr: Die Arbeitnehmervertreter in den Landesstellen aus Oberösterreich und Salzburg stimmten schon in den vergangenen Jahren gegen Budget und Planung. Heuer schlossen sich erstmals die Gewerkschafter der Steiermark und Niederösterreich an.

„Das Zahlenwerk ist katastrophal und nicht seriös“, sagt Thom Kimberger. Der SP-Gewerkschafter und damit Vertreter in der Landesstelle Salzburg war bei der Sitzung im Februar dabei. Er hat den verhinderten Oberösterreicher Albert Maringer vertreten. Der hat seine Ablehnung schriftlich erklärt – und diese Ausführungen, die den OÖN vorliegen, haben es in sich: „Die ÖGK verfügt seit Jahren über kein Einnahmen-Ausgaben- und Leistungscontrolling, das diesen Namen verdient.“ Maringer ist ein erfahrenes Mitglied der Selbstverwaltung in der Gebietskrankenkasse (GKK) und war vor der Kassenfusion ein Gegner derselben. Seit 2013 ist der voestalpine-Betriebsrat anfangs für die GKK Oberösterreich und jetzt für die Gesundheitskasse tätig.

„Übernehme keine Haftung“

Er kritisiert in dem Schreiben: „In der OÖGKK begannen wir jede Sitzung mit einem ausführlichen Bericht zu den Kernthemen Vertragspartnerkontrolle, Ökonomiegespräche und Folgekostensteuerung. Ich kann mich in der ÖGK an kaum etwas in diese Richtung erinnern.“ Die ÖGK sei nicht mehr in der Lage, in den Bundesländern Kraft zu entfalten. Auf Nachfrage bestätigt Maringer seine Kritik. Die Organisation der ÖGK sei zentralistisch aufgebaut, auf regionaler Ebene sei man kaum handlungsfähig – dies, obwohl die Landesstellenausschüsse (also die regionale Selbstverwaltung) laut Gesetz für eine Reihe an Themen geschäftsführendes Organ der ÖGK sei. Dabei gebe es gewachsene Strukturen, die für unterschiedliche regionale Zugänge und damit effiziente Lösungen für die Patienten sprächen. Der Vereinheitlichung werde alles untergeordnet. „Jetzt leben wir mit den Zahlen.“ Schriftlich erklärte Maringer vor der Sitzung: Er sei nicht bereit, unter den Rahmenbedingungen Haftung auf sich zu nehmen.

Kimberger fasst die Kritik aus den Bundesländern so zusammen: „Was uns so ärgert, ist, dass es sich um eine der finanzkräftigsten Institutionen im Land handelt mit Erträgen von 21 Milliarden Euro. Dennoch fehlen Kontrollinstanzen, die diesen Namen verdienen.“ In einem Unternehmen wäre das Management mit dieser Leistungsbilanz nicht verlängert worden, kritisiert Kimberger. Der 2019 bestellte Generaldirektor Bernhard Wurzer wurde per Juli 2024 verlängert.

In der ÖGK stehen sich die Lager der Zentralisten und der verhinderten Regionalisten seit der Fusion unversöhnlich gegenüber. Die versprochene Patientenmilliarde hat die damals zuständige FP-Ministerin Beate Hartinger-Klein in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss als „Marketing-Schmäh“ verteidigt.

In der ÖGK erklärt man die dramatische Verschlechterung der Prognose mit der schlechten Wirtschaftsentwicklung und der sich daraus abgeleiteten stagnierenden Einnahmesituation. Dies bei einer alternden Bevölkerung, einem Rekordanstieg von Arztbesuchen, „der so nicht vorhersehbar war“. Die Patientenlenkung würde zudem zu vermehrten Besuchen im niedergelassenen Bereich führen. Auch verweist man in der ÖGK auf ein verbessertes Angebot in Folge der Kassenfusion. „98 Prozent der Einnahmen gehen direkt in Leistungen für die Patienten.“

