Herbert Kickl weiß, was er nicht will: ein Expertenkabinett. Der FPÖ-Chef sagte gestern bei seinem Besuch in der Hofburg, er halte nicht viel von einer Beamtenregierung, denn diese habe sich beim letzten Mal in Sachen Korruptionsaufdeckung nicht bewährt. Wenn die Apparate in den Ministerien dieselben blieben, ändere sich nichts im Land.