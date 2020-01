Widerstand gegen Abschaffung der Hacklerregelung

SPÖ und FPÖ traten am Donnerstag vehement dafür ein, dass man weiter nach 45 Arbeitsjahren mit 62 abschlagsfrei in den Ruhestand treten können soll. Der zuständige Sozialminister Rudolf Anschober legt sich indes nicht fest, wie er bei seiner Abschiedspressekonferenz in Linz sagen (hier mehr erfahren).

Im September und damit kurz vor der Wahl war die Hacklerregelung vom Nationalrat abgesegnet worden, initiiert von SPÖ und FPÖ, letztlich unwillig unterstützt von der ÖVP. Die Neos rannten schon damals wegen der Kosten Sturm gegen den Beschluss, ebenso der Vorsitzende der Pensionskommission Walter Pöltner.

Im Regierungsprogramm findet sich dazu nichts konkretes, doch machte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in den letzten Tagen – wie berichtet – klar, dass es eine Korrektur brauche, sei doch Ziel seines Kabinetts, das faktische an das gesetzliche Antrittsalter heranzuführen. Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wartete mit Kritik auf, da vom gegenwärtigen Modus wegen ihres noch niedrigeren Antrittsalters Frauen nicht profitieren könnten.

Erst seit wenigen Monaten gültig

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ficht das alles nicht an. Sie argumentierte am Donnerstag, dass sich die Menschen auf die Politik verlassen können müssten, sei das Gesetz doch erst seit wenigen Monaten gültig. Zudem ist für sie klar, dass man nach 45 harten Arbeitsjahren wohlverdient ohne Abzüge die Pension genießen können sollte. Ihr Stellvertreter Jörg Leichtfried verknüpfte die Kostenfrage mit den im Regierungsprogramm fixierten Maßnahmen, die Großkonzernen helfen. Diese würden finanziell das zehnfache ausmachen.

Seitens der FPÖ rückte Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch aus. Sie warf Sozialminister Anschober vor, sich der "Message Control" von Kanzler Kurz und den "machtpolitisch offensichtlich alles bestimmenden ÖVP-Wirtschafts- und Finanzlobbyisten" unterworfen zu haben.

Freilich hatte sich der Ressortchef noch gar nicht festgelegt. Anschober will das für März erwartete Gutachten der Alterssicherungskommission zur langfristigen Finanzierbarkeit des Pensionssystems abwarten.

Neos werfen Anschober Zögerlichkeit vor

Dies bringt ihm wiederum seitens der Neos den Vorwurf der Zögerlichkeit ein. Für Sozialsprecher Gerald Loacker liegen die Fakten "schon auf dem Tisch": Es sei bereits bekannt, dass die Mehrkosten die Pensionslücke vergrößern.

Es gehe darum, mit dem eingesetzten Budget die bestmögliche Lösung zu erreichen, betonte wiederum der neue Sozialminister. Die positiven Auswirkungen für Frauen seien "überschaubar", gab Anschober seinem Parteichef recht. Auch unter dem Gesichtspunkt werde er sich das Thema anschauen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.