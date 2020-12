WHO überlegt Impfnachweis für Reisen

Ob Österreich künftig bei der Einreise einen Impfnachweis verlangen könnte, sei "eine politische Frage". Innerhalb der EU wäre das aber eine Einschränkung der Reisefreiheit und daher höchstens für den Schengenraum Thema, jedoch derzeit auch nicht "auf der Tagesordnung". Freilich verwies Auer auf Überlegungen der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Covid-Impfungen in den Internationalen Impfpass aufzunehmen. Komme ein derartiger Impfnachweis, sei die lückenlose digitale Aufzeichnung, wer in Österreich schon geimpft ist, wichtig, sagte Auer.

Wichtige Rolle der Ärzte

Bestätigt wurde von ihm der zuletzt kommunizierte Fahrplan für den Impfstart in Österreich: Ab Jänner sollen Bewohner in Alten- und Pflegeheimen und das Personal dort geimpft werden. Bis März rechnet Auer mit rund 800.000 verfügbaren Impfdosen, das wäre dafür gerade ausreichend. Für die Immunisierung sind zwei Dosen notwendig. Ärzten und Pflegern kommt laut Auer eine "Schlüsselrolle" zu: Nur wenn sie sich impfen lassen und zur Impfung aufrufen, könne eine Durchimpfungsrate von 60 Prozent erreicht werden, ab der eine Herdenimmunität greift.

