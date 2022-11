Westbahn fordert Staatsagentur für das Schienennetz

Die Westbahn bringt der heutige Bahnstreik in eine prekäre Situation. Man könnte das Fahrangebot zwar auf allen Strecken aufrechterhalten, versichert das Management, aber weil auch die Verkehrsleitung auf dem österreichischen Schienennetz von den ÖBB verantwortet werde, könne die Westbahn heute keine Züge auf die verwaisten Strecken schicken.

Die mehrheitlich private Westbahn – deren Eigentümerin gehört zu 49,9 Prozent der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, zu 32,7 Prozent der schweizerischen August Holding AG und zu 17,40 Prozent den französischen Staatsbahnen SNCF – zeigte sich "erschüttert, dass der Streik nicht vermieden wurde". Das Image des Schienenverkehrs werde dadurch nachhaltig Schaden nehmen, befürchtet die Westbahn.

"Wir finden es inakzeptabel, dass durch den Streik beim Mitbewerber automatisch auch die Kunden der Westbahn geschädigt werden", teilten die Geschäftsführer Thomas Posch und Florian Kazalek gestern in einer Aussendung mit. Um solche "untragbaren Situationen" in Zukunft zu vermeiden, brauche es in Österreich eine Entflechtung von Infrastruktur und Personenverkehr, fordert das Westbahn-Management.

"Klar ist, Infrastruktur muss in staatlicher Hand bleiben, sodass aufgrund des vorhandenen Know-hows, der nötigen Finanzkraft und langfristigen Stabilität der Auf- und Ausbau des Netzes gewährleistet ist." Schweden habe vorgezeigt, wie dies funktionieren könne: Dort verwaltet seit dem Jahr 2010 eine staatliche Behörde die Planung, den Ausbau und die Wartung der Bahninfrastruktur. Und sie übernimmt ebenso die Verkehrsleitung des Bahnbetriebes.

Österreich müsse in der Lage sein, auch dann, "wenn die Sozialpartner hart verhandeln", den Betrieb für die Reisenden aufrechtzuerhalten.