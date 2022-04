Wer wird neuer Generalstabschef?

Während in der Ukraine seit knapp zwei Monaten der Krieg tobt und in Europa die Verteidigungsbudgets massiv erhöht werden, ist in Österreich das zuständige Ministerium vor allem mit sich selbst beschäftigt: Mit Ankündigungen, Dementis, Diskussionen über eine Reform mit Umfärbungen und jetzt noch der Suche nach einem neuen Generalstabschef.