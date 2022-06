Claudia Plakolm: Wer seine Karriere planen will, muss in die Privatwirtschaft

Bei der Musikkapelle steht die Marschwertung an, eigentlich habe sie daher erst Freitagabend, zur Probe, nach Walding kommen wollen sagte Staatsekretärin Claudia Plakolm gestern Nachmittag. Die OÖNachrichten hatten sie zum Heimspiel in ihrer Heimatgemeinde eingeladen. „Und so einer Einladung kann man natürlich nicht absagen“, sagte die 27-Jährige.