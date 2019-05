Wer ist die Frau, die Strache in die Falle gelockt hat?

Damit dürfte der gleichnamige russische Gas-Oligarch gemeint sein, der laut Medienberichten in den Neunzigern auch mit dem in Wien lebenden Ukrainer Dmytro Firtasch kooperierte.

Igor Makarow, den die russische Ausgabe von "Forbes" 2019 mit einem Vermögen von 2.2 Mrd. Dollar taxiert, ist kein Unbekannter: Der von Makarow lange Zeit angeführte Konzern ITERA war groß am postsowjetischen Gashandel beteiligt und spielte insbesondere in den 1990ern für Lieferungen an die Ukraine eine wichtige Rolle.

Nachdem ITERA 2013 vom russischen Staatskonzern Rosneft übernommen wurde, leitet Makarow nunmehr eine neue Holding namens ARETI, die weiterhin in den Gas- und Ölsektor investiert. Parallel gründete und unterstützt Makarow, der in seiner Jugend selbst dem sowjetischen Radfahrer-Nationalteam angehörte, auch das russische Radfahrerteam KATUSHA.

Laut Medienberichten stand seinerzeit aber auch der Aufstieg von Dmytro Firtasch zum führenden ukrainischen Gasoligarchen im Zusammenhang mit Makarow - die Rede ist von gemeinsamen Geschäften um die Jahrhundertwende. Es ist davon auszugehen, dass sich Firtasch und Makarow bestens kennen. Angesichts der Tatsache, dass der im Zusammenhang mit einem US-Auslieferungsbegehren in Österreich lebende Ukrainer von Ex-FPÖ-Justizminister Dieter Böhmdorfer rechtlich vertreten wird, wäre es für Heinz-Christian Strache daher kein Problem gewesen, die Identität der vermeintlichen Nichte überprüfen zu lassen.

