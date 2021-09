Wenn Stelle abgelehnt wird: Impfverweigerern soll Arbeitslosengeld gestrichen werden

Das berichtet zuerst die Tageszeitung "der Standard" am Donnerstag. Die Sperre des Arbeitslosengeldes soll demnach folgen "sofern sie eine zumutbare Stelle nur deshalb ablehnen oder sich gar nicht bewerben, weil dort eine Impfung verlangt wird".

Aus dem AMS hieß es, es handle sich nicht um einen Erlass, die Rechtslage habe sich auch nicht geändert. Kocher habe nur eine formlose Anfrage des AMS beantwortet, wie mit Fällen umzugehen sei, wenn sich ein Arbeitsloser für eine Stelle bewirbt, für die Impfung erforderlich ist. Eine Forderung nach einer Impfung mache demnach einen Job nicht automatisch unzumutbar.

Kopf: "AMS wird nicht Impfstatus abfragen"

Laut einer Sprecherin von Kocher könne eine Folge dessen durchaus sein, dass jemand, der sich wegen einer Impfanforderung nicht für eine offene Stelle bewerbe, das Arbeitslosengeld verliere. Diese Sanktion "sei aber im Einzelfall zu prüfen". AMS-Chef Johannes Kopf zufolge wird das AMS aber weiter nicht den Impfstatus abfragen. Man sei dazu auch nicht berechtigt. Einige Länder haben bereits eine Impfpflicht für Neuaufnahmen in Gesundheitsberufe eingeführt. Laut AMS verlangen mittlerweile auch einige Betriebe eine Impfung.

Salzburgs Arbeiterkammer: "Kontraproduktive Einzelmaßnahme"

Kritik kam prompt aus Salzburg: Die Arbeiterkammer nannte die mögliche Sperre des Arbeitslosengeldes am Donnerstag in einer Aussendung eine "kontraproduktive Einzelmaßnahme". Man sei gegen "Impfzwang durch die Hintertür für arbeitssuchende Menschen". „Es gibt keine Impfpflicht in Österreich. Das Ministerium kann daher nicht vom AMS verlangen, dass ungeimpften Menschen das Arbeitslosengeld gestrichen wird, wenn sie sich nicht auf Stellen bewerben bei denen eine Impfung verlangt wird", so AK Salzburg-Präsident Peter Eder. Man warnte vor "größer werdenden Gräben" in der Gesellschaft.