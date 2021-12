"Wenn man lieber auf den Guru hört, wird's gefährlich"

In "Ausnahmezeiten" wie einer Pandemie, wenn auch zusätzlich bei vielen Menschen das Vertrauen in die Wissenschaft schwindet, muss man sich auf geprüfte Fakten stützen, um nicht Falschmeldungen aufzusitzen, empfiehlt der Wissenschaftspublizist und Physiker an der TU Wien, Florian Aigner.

In vielen Ländern gebe es eine gewisse Skepsis, womöglich würden auch antiwissenschaftliche Strömungen populärer. Ein Patentrezept dagegen gebe es wohl nicht, aber "da muss man aufklären, die Fakten auf den Tisch legen und auch für Begeisterung für die Wissenschaft sorgen. Das geht nur einen Schritt nach dem anderen".

Gerade in Österreich sei die Meinung relativ verbreitet, Wissenschaft habe für das eigene Alltagsleben relativ wenig Bedeutung, zitiert Aigner Eurobarometer-Daten. – "Das ist schon ein Problem, da gilt es gesellschaftlich einiges aufzuholen."

Dass manche der Wissenschaft nicht glauben, liege auch nicht grundsätzlich daran, dass sie komplexe Inhalte nicht verstehen. Aigner: "Es gibt teilweise sogar den umgekehrten Effekt. Dass intelligente Leute, die gewohnt sind, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, auch den falschen Quellen glauben." Er glaube auch nicht, "dass wir weite Teile der Bevölkerung unwiederbringlich verloren haben". Nach zwei Jahren Pandemie "sind wir doch alle schon ein bissl komisch im Kopf". Wenn die Zeiten besser werden, "werden wir nicht mehr so überreagieren. Ich glaube, dass das auch bei vielen Querdenkern so ist".

Warum glauben viele lieber Esoterikern und nicht den Wissenschaftern? "Ich glaube, in uns allen steckt das Bedürfnis nach Wundersamem", sagt Aigner. Gefährlich werde es aber in Zeiten wie diesen, wenn man Meinungen vertraut, für die es keine Belege gibt. "Es gibt Fragen, die wissenschaftlich klar beantwortet sind. Zum Beispiel, dass die Impfung wirkt, wissen wir. Und wenn Leute sagen, ich lebe lieber, wie mein Guru sagt, dann wird es gefährlich." Esoterik sei aber nicht immer abzulehnen: "Es gibt ja auch Dinge, die nicht den Anspruch erheben, wissenschaftlich zu sein."

"Wichtig ist, zu diskutieren, so lange es möglich ist, zu zeigen, was die besseren Quellen sind", ist Aigner überzeugt. Wenn aber Menschen daran nicht mehr interessiert seien, gebe es auch für ihn "irgendwo eine rote Linie": "Wenn Leute vor den Krankenhäusern demonstrieren und das Pflegepersonal beschimpfen, dann ist auch meine Geduld am Ende."