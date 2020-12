"Eine Total-Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen am 7. Dezember halte ich für undenkbar, dann explodieren uns die Zahlen erst recht wieder." So lautet der ernüchternde Schluss, den Mathematiker und Statistiker Erich Neuwirth im Corona-Talk der OÖN zieht. Neuwirth ist emeritierter Professor an der Uni Wien und beschäftigt sich seit Beginn der Pandemie auf seinem Blog (Just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at) mit Statistiken zum Thema Corona.