"Wenn es für den Kanzler passt, dann passt es"

Thomas Schmid hatte am Freitag seinen zweiten Zeugenauftritt im Falschaussageprozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) und dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli. Und der ehemals so umtriebige Finanz-Generalsekretär blieb wie schon am Montag im Wiener Straflandesgericht bei der Darstellung, wonach sein Aufstieg zum Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG nur durch Kurz’ Unterstützung möglich gewesen sei.

Staatsanwälte am Zug

Diesmal war die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die Kurz und Bonelli vorwirft, im Ibiza-Untersuchungsausschuss falsche Aussagen zu ihrer Rolle bei der ÖBAG-Reform gemacht zu haben, am Zug.

Doch davor wollte Richter Michael Radasztics von Schmid wissen, warum Ex-Finanzminister Hartwig Löger (VP), sein damaliger Chef, anders als er selbst Kurz nicht als aktiven Akteur bei der ÖBAG-Reform gesehen habe. Er wundere sich, "dass Löger die Rolle des Bundeskanzleramts außen vor lässt", sagte Schmid. Löger wird am Montag als nächster Zeuge im Großen Schwurgerichtssaal erwartet.

Danach legte Gregor Adamovic von der WKStA zahlreiche Chats vor, die das nahelegten, was Schmid in seinen Schilderungen immer wieder bestätigen sollte: Schon bei den türkis-blauen Koalitionsverhandlungen 2017 sei er bei den Themen Beteiligungen und Budget immer wieder von Kurz beigezogen worden.

Das Vorgehen sei "sehr, sehr eng" abgestimmt gewesen. Den Umbau der Staatsholding zur ÖBAG habe er "federführend" mit Arnold Schiefer auf FP-Seite verhandelt. Warum dann Kurz gesagt habe, er, Schmid, habe "sein eigenes Süppchen gekocht"? "Eine ÖBAG oder ein Budget könnte man im System Kurz nicht ohne Rückendeckung oder Unterstützung machen", sagte der Zeuge. Dem Regierungschef sei die Staatsholding sehr wichtig gewesen. Er habe darin ein "machtpolitisches Steuerungsinstrument" gesehen. Schmid verwies auf einen Chat an ihn, in dem es Lob vom Kanzler gab ("Du machst das echt großartig").

In Personalfragen, etwa bei Vorschlägen für den ÖBAG-Aufsichtsrat, sei sein erster Ansprechpartner immer Bonelli gewesen. In diesem Zusammenhang musste Schmid auch eine kurze Nachricht vom Ex-Kabinettschef an ihn ("Das passt") erklären. Gemeint sei angesichts einer Namensliste um Aufsichtsratschef Helmut Kern gewesen: "Wenn es für den Kanzler passt, dann passt es."

"Grundsätzlich war Sebastian Kurz die Personalpolitik ein wichtiges Anliegen." Er habe ihn immer wieder in Telefonaten, bei Abendessen oder Wanderungen "upgedatet", so Schmid, der sich in der "Umfragen-Affäre", in der er mit Kurz und anderen als Beschuldigter geführt wird, um den Kronzeugenstatus bewirbt.

Danach beantragte Kurz-Verteidiger Otto Dietrich die Beschaffung sämtlicher Chats von Schmid mit einem "Krone"-Redakteur. Diese sollen belegen, dass es sehr wohl die Eigeninitiative des Zeugen gewesen sei, sich in den Chefsessel der ÖBAG zu hieven.

Sebastian Kurz, der zum Abschluss eines Sitzungsmarathons einmal mehr Schmids Darstellungen dementierte, hatte bereits in seiner Erstbefragung den Ex-Finanzgeneralsekretär als überehrgeizigen Lobbyisten in eigener Sache dargestellt. Am Montag geht der Prozess in die letzte Runde vor der Weihnachtspause.

