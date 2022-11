"Wenn einer anderer Meinung ist, muss er antreten"

Für ihn gebe es keine Führungsdebatte in der SPÖ, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nach den jüngsten Querschüssen von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Ludwig empfing die OÖNachrichten bei kühlen 19 Grad in seinem Büro – zur Vorbildwirkung in Zeiten der Energiekrise, wie der Chef im Rathaus betonte.