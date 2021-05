Die Österreicher haben am wenigsten Vertrauen in AstraZeneca. 26 Prozent bezeichnen den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers als eher vertrauenswürdig, 74 Prozent als eher nicht vertrauenswürdig. Der bisher nicht in der EU zugelassene russische Impfstoff Sputnik V hat mit 29 Prozent Zustimmung einen besseren Wert. Das geht aus einer Umfrage des Linzer Spectra-Instituts in Kooperation mit den OÖNachrichten hervor.