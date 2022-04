Weniger Neuinfektionen und Tests, dafür viel Kritik

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist weiter am Sinken: Gestern meldeten Behörden 13.907 Neuerkrankungen. So wenige wie schon seit Mitte Jänner nicht mehr. Wobei auch so wenige Testergebnisse wie schon lange nicht mehr gemeldet wurden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 1861 Fälle pro 100.000 Einwohner, Oberösterreich liegt mit 1819,9 unter dem Schnitt. Mit Stand gestern wurden hierzulande 344 Patienten auf Normalstationen betreut, 15 lagen auf der Intensivstation. Von ihnen ist nur jeder Dritte vollständig immunisiert. Gestern wurden zudem fünf Todesfälle vermeldet.

Keine Ausnahme

Seit Freitag gelten in Österreich neue Testregeln. Mit diesem Stichtag stehen pro Monat nur mehr fünf Antigen- und fünf PCR-Tests pro Person gratis zur Verfügung. Es gibt zahlreiche Ausnahmen: So können etwa fünf "ältere" Testkits im April noch zusätzlich aufgebraucht werden. Zudem gibt es für diverse Gruppen weiter unbeschränkt kostenlose Tests, etwa für Personen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Spitälern, Flüchtlings- und Wohnungsloseneinrichtungen, Kindergärten sowie in der Kinder- und Jugendhilfe. Nicht aber für niedergelassene Ärzte. Hierfür kam Kritik von Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres, Vizepräsident Johannes Steinhart und SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher.

Die Bundesregierung habe, "obwohl sie so lange an der Verordnung gearbeitet hat, auf die niedergelassenen Ärzte sowie das Ordinationspersonal vergessen", sagte Kucher. Ärzte sowie das Ordinationspersonal seien seit Beginn der Pandemie einem "enormen Ansteckungsrisiko ausgesetzt und können selbst zum Überträger des Virus an geschwächte Personen werden". Diese nicht in die Ausnahmeregelung aufzunehmen, sei "respektlos gegenüber den Ärzten und dem Ordinationspersonal, fahrlässig gegenüber ihren Patienten und alles in allem schlicht beschämend".

Mann ließ sich 87 Mal impfen

Fahrlässig war auch das Verhalten eines 60-Jährigen in Deutschland. 87 Mal soll er sich seit Sommer 2021 in sächsischen Impfzentren impfen lassen haben. Er soll Impfausweise gefälscht und an Dritte weiterverkauft haben. Angestellte einer Impfstraße alarmierten die Polizei, nachdem der Mann immer wieder zur Impfung kam. (mis)