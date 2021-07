Wenige positive Selbsttests an Schulen

Unter den 2,4 Millionen Selbsttests, die in der Woche vom vergangenen Freitag bis zum Donnerstag durchgeführt wurden, gab es diesmal 240 "Treffer", davon 174 Schüler und 66 Lehrer. Insgesamt waren damit diesmal 0,01 Prozent der Tests positiv, in der Vorwoche lag der Wert bei 0,009 Prozent. Wie in der Vorwoche ist derzeit keine Schule geschlossen.

Die meisten positiven Testergebnisse gab es in Wien mit 108 (Vorwoche: 82), gefolgt von Oberösterreich mit 42 (Vorwoche: 37), Niederösterreich mit 25 (Vorwoche: 35), Steiermark mit 24 (Vorwoche: 22), Salzburg mit 14 (Vorwoche: 15), Tirol mit 8 (Vorwoche: 15), Kärnten mit 7 (Vorwoche: 4), Burgenland mit 7 (Vorwoche: 1) und Vorarlberg mit 5 (Vorwoche: 4).

Die Zahl der positiven Selbsttests entspricht nicht den offiziellen Corona-Zahlen. Für das Einfließen in letztere müssen die Resultate erst durch aussagekräftigere PCR-Tests bestätigt werden.