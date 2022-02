Weltklimarat warnt vor Hitzetod und Wassermangel

Der aktuelle Bericht des Weltklimarats (IPCC), der gestern in Genf präsentiert wurde, ist ein Weckruf. "Dieser Bericht ist eine eindringliche Warnung vor den Folgen der Untätigkeit", sagte IPCC-Vorsitzender Hoesung Lee.

Das Pariser Klimaabkommen sieht vor, dass die Erderwärmung bis zum Jahr 2050 unter 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gehalten wird. Die rund 270 Experten kommen in dem Bericht des Weltklimarats aber zu einem anderen Befund: Sie gehen von einem deutlich rascheren Temperaturanstieg aus. Ihre alarmierende Aussage: Bei der derzeitigen Entwicklung werde die Erde schon gegen 2030 um 1,5 Grad wärmer sein. Das Fenster, um die Effekte abzumindern, schließe sich "dramatisch schnell".

Die Auswirkungen werden beim Klima, dem Ökosystem und in der Gesellschaft spürbar sein. Prognostiziert wird eine Zunahme an Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen. Die Artenvielfalt wird zurückgehen. Ärmere Menschen würden den Temperaturanstieg deutlicher spüren. Bei einem Anstieg um drei Grad sind die Folgen noch dramatischer: Mehr Todesfälle, da das Anpassungspotenzial der Menschen überschritten wird. Massive Wasserknappheit auch in West-, Mittel- und Südeuropa sowie beträchtliche Verluste in der landwirtschaftlichen Produktion.

Auswirkungen auf Österreich

Daniel Huppmann vom Institut für angewandte Systemanalyse in Laxenburg analysierte die Auswirkungen auf Österreich: Es sind heißere Sommer zu erwarten, die vor allem ältere Menschen stärker treffen werden, die Landwirtschaft wird je nach Region mit zu trockenen und zu feuchten Bedingungen zu kämpfen haben. Auch in Österreich werde es trotz der an sich guten Trinkwassersituation zu Wasserknappheit kommen. Ein Zeichen der trockenen Wälder sei der steigende Borkenkäferbefall.

Österreich liegt zwischen dem trockenen mediterranen Klima, feuchter nordeuropäischer Zone und dem im Osten vorherrschenden Steppenklima. Hier könne sich sehr leicht etwas verschieben, warnte Huppmann. Das mediterrane Wetter könne über die Alpen schwappen. Das größte Sorgenkind in Österreich sei der Verkehr, mahnte der Experte und plädierte für weniger Verkehrsflächen.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach sich für einen Ausstieg aus der fossilen Energie hin zu erneuerbaren Energieträgern aus. Umwelt-NGOs wie Global 2000 und der WWF forderten raschere Maßnahmen ein.