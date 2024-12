Welchen Weg müssen Patienten künftig gehen?

Nicht viel dringt durch über die Inhalte, die in den Koalitionsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos in der Gruppe „Gesundheit und Pflege“ derzeit besprochen werden. Als sicher gilt aber, dass sich die künftige Regierung dem Vorhaben einer strengeren Patientenlenkung annehmen wird und damit eine Entlastung für das Gesundheitssystem ermöglichen will.