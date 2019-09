Welche Koalition kommt? Selten war die Ausgangslage so kompliziert

Allen Umfragen nach wird die ÖVP am Sonntag stimmenstärkste Partei werden. ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird dann von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag zur Koalitionsbildung erhalten. Ein Überblick über Varianten, ihre Wahrscheinlichkeit und ihre Risiken.

ÖVP-FPÖ Bis vor kurzem schien die Neuauflage von Türkis-Blau trotz Ibiza die wahrscheinlichste Variante. Selbst der umstrittene und von der ÖVP mittlerweile abgelehnte FP-Vizechef Herbert Kickl schien kein unüberwindbares Hindernis für die Wiederaufnahme einer Koalitionsbeziehung. Die jüngsten Turbulenzen in der FPÖ haben die Zweifel in der Volkspartei aber befeuert. Wie stabil ist die FPÖ noch? Drohen weitere "Bomben" á la Ibiza und Spesenaffäre? Platzt diese Koalition noch einmal vorzeitig, würde das auch die ÖVP empfindlich treffen. Entscheidend wird auch sein, wie die FPÖ am Sonntag abschneidet. Je schwächer, desto größer das Risiko innerer Unruhen. Fazit: Die FPÖ, 2017 noch Wunschpartner, ist jetzt eine Hochrisikovariante für Kurz.

ÖVP-SPÖ Die Stimmung zwischen den einstigen Koalitionspartnern ist an einem Tiefpunkt angelangt. Atmosphärisch ist die wechselseitige Abneigung fast unüberwindbar. Inhaltlich ließen sich sicher noch leichter Kompromisse finden, vor allem wenn die Sozialpartner eine Vermittlerrolle übernehmen würden. Aber diese Gepflogenheit aus früheren Zeiten ist ebenfalls etwas aus der Mode gekommen. In der SPÖ fürchtet man zudem, als Juniorpartner in einer Koalition ein ähnliches Schicksal wie die wankende deutsche SPD zu erleben. Fazit: Türkis-Rot wäre eine mittlere Sensation.

ÖVP-Grüne-Neos Sebastian Kurz hat diese Dreierkoalition im Wahlkampf nie ausgeschlossen. Aber was so gerne als charmante Vari-ante bezeichnet wird, ist politisches Neuland. Sowohl Grünen als auch Neos fehlt Regierungserfahrung im Bund. Inhaltlich müssten vor allem ÖVP und Grüne ein weites Stück aufeinander zugehen. Für die ÖVP würde das in vielen Bereichen auch eine Abkehr vom bisherigen Mitte-rechts-Kurs bedeuten, dem die Partei ihre jüngsten Erfolge verdankt. Fazit: Nicht unbedingt stabil, aber wenigstens sexy.

ÖVP-Grüne Wenn beide Parteien ihre maximalen Umfragewerte der vergangenen Wochen ins Ziel bringen, könnte es sich rechnerisch knapp ausgehen. Dann allerdings – siehe oben – würde der lange Weg der inhaltlichen Annäherung bewältigt werden müssen, der beiden Parteien sehr viel abverlangt. Fazit: Außenseiterchancen.

SPÖ-Grüne-Neos Vor dieser Variante warnt die ÖVP im Wahlkampffinale. Aber die Angst, dass sich diese Mehrheit links der Mitte tatsächlich ausgeht, ist nicht einmal in der Volkspartei besonders ausgeprägt. Auch in den Umfragen zeichnet sich für diese Konstellation keine große Chance ab. Inhaltlich würden sich die drei Parteien vermutlich finden können. Fazit: Das wäre eine richtige Sensation.

Theoretisch gäbe es noch einige andere Optionen, die aber arithmetisch oder politisch unrealistisch sind. SPÖ und FPÖ zum Beispiel. Da fällt einem Helmut Qualtinger ein: Das wär dann wirklich Brutalität.

Artikel von Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion w.braun@nachrichten.at