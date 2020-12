Weiter Unklarheiten um die Weihnachtsregelung

Neun Tage vor dem Weihnachtsfest gibt es weiter Unklarheiten, was die Corona-bedingten Regeln für Heiligabend und den Christtag (25. Dezember) betrifft. In Absprache mit den Landeshauptleuten haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Ende der Vorwoche eine Ausnahmeregelung vorgestellt. Demnach darf es an den genannten beiden Tagen Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen geben. Kinder (von 0 bis 18) sollen dabei unabhängig vom Alter eingerechnet werden.

Theoretisch können diese zehn Personen aus ebenso vielen Haushalten stammen. Und es gelten für diese Feiern keine zeitlichen Ausgangsbeschränkungen. Womit sich die Regelung von jener unterscheidet, die vor und auch wieder nach dem 24. und 25. Dezember gilt: Demnach dürfen während des Tages (zwischen 6.00 und 20.00 Uhr) sechs Erwachsene und sechs Kinder aus insgesamt zwei Haushalten zusammentreffen. Diese Sechs-plus-sechs-Regel soll auch zu Silvester gelten. Vom 31. Dezember auf 1. Jänner sind allerdings keine zeitlichen Ausgangsbeschränkungen geplant.

In Stein gemeißelt sind diese Feiertagsausnahmen aber noch nicht. Denn die entsprechende Verordnung liegt vorerst im zuständigen Gesundheitsministerium von Rudi Anschober (Grüne) auf Eis. Wann genau die Regelung beschlossen werden soll, war gestern trotz mehrmaliger Nachfrage nicht in Erfahrung zu bringen. Im Gespräch mit den OÖNachrichten hat Anschober allerdings am vergangenen Donnerstag klargestellt, dass man nach dem Ende des harten Lockdowns nun die Entwicklung genau beobachten werde.

Sollte es "von welchem Niveau aus auch immer" einen neuerlichen Anstieg bei den Infektionen geben, werde man umgehend gegensteuern. Das könne auch die Feiertagsausnahmen treffen. Wobei die Regierung dank Lockdown und Massentests davon ausgeht, dass die Zahlen frühestens zwischen den Feiertagen steigen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at