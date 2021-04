Persönliche Erklärung: Anschober tritt zurück

Weiter Rätselraten um Gesundheitsminister Rudi Anschober. Seit über einer Woche ist der Minister wegen Krankheit entschuldigt. Offizielles Statement zu seinem Gesundheitszustand gab es bis dato keines.

Am heutigen Dienstag will Anschober aber Licht ins Dunkel bringen: Um 09.30 Uhr wird der 60-Jährige eine persönliche Erklärung abgeben. nachrichten.at wird per Livestream berichten.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nähere Details dazu wollte sein Büro auf Anfrage der APA vorerst nicht nennen. Am Montag ließ sich der Gesundheitsminister jedenfalls noch einmal im Parlament entschuldigen. Da hätte er eigentlich vor dem kleinen Untersuchungsausschuss zu den Beschaffungsprozessen rund um Corona-Impfstoffe aussagen sollen.

Schon am Wochenende waren in Wien Gerüchte über Anschobers Rücktritt kursiert. So würden im Gesundheitsministerium bereits die Fühler nach möglichen (Medien-)Mitarbeitern für eine Nachfolgerin ausgestreckt. Wer könnte das sein? Im Gespräch für die Nachfolge sind unter anderem die Wiener Patientenanwältin und Ex-Grün-Politikerin Sigrid Pilz und Ex-Caritas- und Grünen-Geschäftsführer Stefan Wallner, derzeit Kabinettschef von Kogler.

Es bleibt spannend: Erst gestern hatte Stefan Kaineder, Chef der Grünen in Oberösterreich und stv. Bundessprecher, zu den OÖN gesagt: "Ich gehe davon aus, dass er diese Woche zurückkehrt, und bin überzeugt, dass Rudi Anschober wieder mit voller Kraft Gesundheitsminister sein wird." Spätestens um 9.30 Uhr wird man mehr wissen...