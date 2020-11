Noch keine Entspannung am zweiten Tag des Lockdowns: 7091 Corona-Neuinfektionen wurden am Mittwoch in Österreich registriert. Als "Stabilisierung auf dramatisch hohem Niveau" bezeichnete das Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) im Nationalrat. Mit 1700 neuen Fällen lag Oberösterreich wieder einmal vorne – klar vor Wien (1215) und Niederösterreich (1003). Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner haben aber Salzburg, Kärnten und Vorarlberg noch höhere Zahlen. Dieser Wert ist