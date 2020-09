Weisungsfreiheit für Staatsanwälte?

Die Bindung der Staatsanwälte an Weisungen aus dem Justizministerium wird oft heftig diskutiert. Auch die Einrichtung eines Weisungsrates, der dem Minister Vorschläge macht, konnte diese Debatte nicht beenden. Dass Organe innerhalb der Gerichtsbarkeit an ministerielle Weisungen gebunden sind, mutet vielen Bürgern seltsam an.

Doch der Reihe nach: Eine der wesentlichen Errungenschaften der Neuzeit ist, dass in Strafverfahren die Rolle des Anklägers von jener des Richters strikt getrennt ist – im Unterschied zum Inquisitionsprozess, wie Andreas Janko, Universitätsprofessor für Öffentliches Recht und stv. Vorstand des Instituts für Staatsrecht und Politische Wissenschaften an der JKU Linz, erklärt. Auch das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), das am 1. Oktober 100 Jahre alt wird, macht strafgerichtliche Verurteilungen von einem Vier-Augen-Prinzip abhängig: Nur wenn sowohl Ankläger als auch Richter von der Schuld des Angeklagten überzeugt sind, kann eine Strafe verhängt werden.

Als Anklagebehörden agieren in Österreich die Staatsanwaltschaften. Was schon lange davor gegolten hat, ist seit 2008 in Artikel 90a B-VG ausdrücklich festgelegt. Verankert ist dort auch, dass die Staatsanwaltschaften (wie immer schon) an Weisungen gebunden sind. An der Spitze der Weisungshierarchie steht der Justizminister. Er bzw. sie hat es in der Hand, strafgerichtliche Vorverfahren zu steuern und Verfahren gegen bestimmte Beschuldigte mitunter sogar einstellen zu lassen.

Bei aller Kritik an dieser Möglichkeit zur ministeriellen und damit politischen Einflussnahme auf die Verfolgung von Straftaten dürfe nicht übersehen werden, dass die Weisungsbindung eines der ganz wenigen Elemente darstelle, mit denen das Handeln der Justiz demokratisch legitimiert werde, sagt Janko: Die demokratische Funktion des Weisungsrechts möge zwar überraschen, "sie erklärt sich aber daraus, dass Mitglieder der Bundesregierung dem vom Volk gewählten Nationalrat gegenüber verantwortlich sind und von diesem gegebenenfalls beim Verfassungsgerichtshof angeklagt oder per Misstrauensvotum abgesetzt werden können".

Eine neue Instanz als Ausweg

Dass die parlamentarische Kontrolle gegenüber der Regierung angesichts der parteipolitischen Identität von Regierungskoalition und Nationalratsmehrheit nicht in der Weise funktioniert, wie sich das die Verfassungsväter vor 100 Jahren vorgestellt haben, ist natürlich auch ein Faktum.

Die bloße Beseitigung der Weisungsbindung könne aber nicht die Lösung sein, sagt Janko. Vielmehr bedürfte es flankierender Maßnahmen, die einen (mindestens vergleichbaren) demokratischen Einfluss auf die Staatsanwaltschaften in anderer Weise sicherstellen. Der zuletzt wieder diskutierte Vorschlag, einen Generalstaatsanwalt zu installieren, der vom Nationalrat gewählt und diesem gegenüber unmittelbar verantwortlich ist, geht in diese Richtung.

Janko: "Es müsste freilich sehr genau darauf geachtet werden, dass dessen Unabhängigkeit so abgesichert wird, dass trotz des notgedrungen parteipolitisch beeinflussten Bestellungsakts jeder Anschein der parteipolitischen Einflussnahme auf die tägliche Amtsführung vermieden wird." Die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder könnten insoweit als Vorbild dienen. (az)

Anlässlich 100 Jahre B-VG erklärt diese Serie unter anderem, welche Rolle die Verfassung in unserem täglichen Leben spielt. Die JKU-Professoren Michael Mayrhofer und Andreas Janko begleiten die Serie.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. 100 Jahre Verfassung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.