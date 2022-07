„Weil Corona nervt“: Die neue Infokampagne des Landes

Der Krankenschwester stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Dahinter prangt in großen weißen Buchstaben: „Weil Corona nervt und gefährlich ist“. Das Plakat ist eines von vielen. Ist Teil der neuen Corona-Impf-Kampagne des Landes Oberösterreich. Mit kommenden Samstag, dem 9. Juli, startet die Kampagne, die nicht nur zur vierten Impfung motivieren, sondern auch Falschmeldungen zur Pandemie bekämpfen soll.

„Wir sehen, dass wir das Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, aber wir werden damit leben müssen“, sagt LH-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP). „Daher ist es wichtig, sich weiter zu schützen. Gerade Altersgruppen ab 65 Jahren und vulnerable Personen sollen sich den vierten Stich abholen, denn er schützt vor schweren Verläufen und Long Covid.“



Stammkunden überzeugen

Pensionisten, Mediziner, Jugendliche, ein gelangweiltes Kind und eine Braut, die ihre Hochzeit wegen der Pandemie absagen musste, sind auf den Bildern, die in Printmedien, im Fernsehen und in den Sozialen Medien geschalten werden, zu sehen. „Wir wollen mit der Kampagne alle ansprechen, Ungeimpfte aber auch unsere „Stammkunden““, sagt Haberlander. Designet wurden die Werbebilder von der Agentur Reichl und Partner. Fünf oberösterreichische Agenturen waren eingeladen worden, sie machte das Rennen. „Egal ob geimpft oder ungeimpft, alle denken dasselbe, dass Corona einfach nur mehr nervt“, sagt Geschäftsführer Rainer Reichl. „Das ist ein ehrlicher Ansatz, der absolut nichts beschönigen möchte.“

Das Land Oberösterreich stellt die Bilder online zur Verfügung. So können sie etwa Gemeinden und Vereine herunterladen und in den ausgesparten Flächen ihre eigenen Texte oder ihr Logo platzieren. Möglichst niederschwellig zu werben, das ist das Ziel. „Je persönlicher der Kontakt zu den Menschen, umso besser wirkt auch die Kampagne und umso besser kommen wir durch den Herbst“, sagt Oberösterreichs Impfkoordinator Gerhard Durstberger. Außerdem sollen die niedergelassenen Ärzte durch die Entwicklung eines Online-Terminbuchungssystems stärker in die Impfstrategie eingebunden werden.

113.00 E-Mails und sieben Abmeldungen

Aktuell haben sich in Oberösterreich mehr als 15.000 Personen ihre vierte Dosis geholt. Aufgrund steigender Nachfrage bittet Durstberger um Anmeldung. Die Impfstraßen in Oberösterreich seien nach wie vor regulär geöffnet, sagt Haberlander. Man müsse für eine steigende Nachfrage gerüstet sein. Seniorenorganisationen und Pflegeheime seien mit einem Schreiben über die Angebot zur Auffrischungsimpfung informiert worden, auch 113.000 Erinnerungsmails wurden ausgeschickt. An jene, die schon zuvor einen Impftermin beim Land gebucht hatten. „Und nur sieben haben sich daraufhin vom Corona-Newsletter abgemeldet“, deutet Durstberger als Zeichen für Zuspruch in der Bevölkerung.

Für die Auffrischungsimpfungen werden die Dosen von Pfizer und Moderna verabreicht, aber zu 98 Prozent Pfizer. Auf einen auf die Omikronvariante angepassten Impfstoff zu warten, habe keinen Sinn, sagt Primar Bernd Lamprecht. „Wir wissen nicht wann im Herbst und wie viel Dosen des angepassten Impfstoffes wir bekommen“, sagt der Vorstand des Instituts für Lungenheilkunde im Kepler-Universitätsklinikum. Der neue Impfstoff erhöhe zwar den Schutz vor einer Omikron- Infektion, aber beuge einem schweren Verlauf ebenso gut vor wie die aktuellen Impfstoffe. „Zu Warten ist auch deshalb nicht zu empfehlen, weil wir im Herbst gar nicht wissen, welche Omikronvariante vorherrscht und ob die angepassten Impfstoffe bei diesen dann auch wirken“, sagt Lamprecht.