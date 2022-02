Weckruf für Gas-Politik

Sie plädierte für das Anlegen strategischer Gasreserven, wofür vielleicht auch ein gesetzlicher Rahmen notwendig sei, ähnlich dem Erdölbevorratungsgesetz. Mittelfristig müsse man andere Energieformen ausbauen und weitere Gaslieferanten finden. Am Freitag hat der Ukraine-Konflikt die internationalen Börsen belastet. Auswirkungen gibt es auch auf die zivile Luftfahrt, Versicherungen stellen offenbar den Versicherungsschutz für Flugzeuge in und über der Ukraine infrage. Am Samstag erklärte die niederländische KLM, Verbindungen nach Kiew einzustellen. Bei der deutschen Lufthansa und ihrer österreichischen Tochter AUA wird die Lage beobachtet.

Pressestunde mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP)