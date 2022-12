"Was wollen Sie von mir?": Hitzige Diskussion zwischen Meinl-Reisinger und Wolf

Sie sei überhaupt nicht unzufrieden damit, dass die Neos zehn Jahre nach ihrer Gründung bei rund zehn Prozent der Stimmen zu stagnieren scheinen, sagte Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Mittwochabend in der ZIB 2.

Video: Anlässlich des bevorstehenden Jahresabschlusses ist NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger zu Gast im ZIB2-Studio .

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Eines der größten Ziele scheint aber auch heute in weiter Ferne, nämlich eine Regierungsbeteiligung. Warum, das wollte ORF-Moderator Armin Wolf am späten Mittwochabend von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger im "ZIB2"-Studio wissen. "Ich bin da sehr, sehr demütig, was diese elf Prozent angeht", so Meinl-Reisinger darauf angesprochen, dass sie Anfang des Jahres genauso wie Ende des Jahres bei elf Prozent liege.

Als Wolf allerdings mehrmals nachhakte, warum die Partei nicht vom Fleck komme, wurde es hitzig. "Herr Wolf, was wollen Sie von mir?", so Meinl-Reisinger. "Eine Erklärung", konterte Wolf, "ja, die liefere ich Ihnen", versuchte Meinl-Reisinger ihr Glück. Wolfs trockene Reaktion: "Sie versuchen, das jetzt etwas wegzureden." Die NEOS-Chefin erklärte schließlich, dass es der Partei nicht um Prozente in Umfragen gehe, sondern darum, dass sich in der Politik "etwas ändern" müsse. Wolf wiederum: "Das glaube ich Ihnen nicht."

„Druck auf Orban machen“

Als „Schuss ins Aus“ hat Meinl-Reisinger Österreichs Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien bezeichnet. „Österreich hat sich damit ziemlich isoliert und wirtschafspolitisch ins Aus geschossen. Diese Politik halte ich für kurzsichtig“. Die Probleme in der aktuellen EU-Asylkrise würden ihr zufolge vielmehr durch Serbien und Ungarn verursacht. „Beide sind unsolidarisch und halten sich nicht an Gesetze“, so Meinl-Reisinger. Bezüglich Aufnahme von Flüchtlingen forderte sie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf, „Druck auf Viktor Orban“ zu machen.

Zudem müsse sich Österreich klarere Verbündete („Achse der Willigen“) auf EU-Ebene suchen, denn das gemeinsame europäische Asylrecht funktioniere nicht. Meinl-Reisinger fordert „einen effektiven Außen-Grenzschutz und Verfahren außerhalb der europäischen Grenzen - und das geht nur mit Abkommen mit Drittstaaten.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper