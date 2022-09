Was sind Problemwölfe? Totschnig kritisiert EU-Regelung

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat eine Überarbeitung der EU-Regelung zu Wölfen gefordert. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) biete zwar die Möglichkeit, sogenannte Problemwölfe "zu entnehmen", aber in der "Vollziehung dieser Ausnahmebestände" gebe es Probleme, kritisierte Totschnig am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen am Montag in Brüssel. Der Vollzugsspielraum sei in der EU-Regelung "zu eng definiert".

So sei der Nachweis, dass es sich bei einem Wolf tatsächlich, um einen "Problemwolf" handelt, "extrem schwierig", erklärte der ÖVP-Politiker weiter. Zudem gebe es nicht die Möglichkeit, Wölfe präventiv zu "entnehmen", sondern es müssten Risse durch den fraglichen Wolf nachgewiesen werden. In Österreich liegt der Vollzug der EU-Richtlinie bei den Ländern. Gegen Abschussbescheide können Beschwerden eingelegt - wie das derzeit in Tirol der Fall ist - und somit auch gestoppt werden.

"Raubtier ist längst nicht mehr bedroht"

Totschnig fordert außerdem ein europaweites Monitoring, "damit wir wissen, wie groß die Population tatsächlich ist". Dies soll eine EU-weite Bestandsregulierung ermöglichen, die es bereits in einzelnen EU-Staaten wie in Frankreich und Schweden gibt.

Bei dem Treffen am Montag in Brüssel hätten 16 EU-Staaten die Bedenken Österreichs geteilt, erzählt Totschnig. Zuständig sind eigentlich die Umweltminister und damit der EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius. "Unser Zugang ist, immer wieder initiativ zu werden, damit die EU-Kommission uns ernst nimmt. Die Sorgen von 17 Mitgliedsstaaten kann die EU-Kommission nicht mehr ignorieren", hofft der Landwirtschaftsminister.

"Eine gesamteuropäische, praxistaugliche Lösung zum Schutz der Alm- und Weidewirtschaft wird klarerweise das Beste sein, um dieses Raubtier mit seinen exponentiellen Populations-Zunahmeraten in den Griff zu bekommen", begrüßte Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger in einer Aussendung die Initiative Totschnigs. Zudem fordert er "eine Lösung auf Bundesländerebene" zu finden.

Bauernbund-Präsident Georg Strasser sprach sich ebenfalls für eine europäische Lösung aus. "Das Raubtier ist längst nicht mehr vom Aussterben bedroht. Entwickelt sich die Wolfspopulation ungehindert weiter, opfern wir unsere Alm-, Land- und Tourismuswirtschaft", teilte er via Aussendung mit. "Wir müssen Problemwölfe entnehmen können, die wiederholt Nutztiere reißen und in Siedlungsgebieten auftauchen."

Hierzulande wurden laut dem Österreichzentrum Bär Wolf Luchs dieses Jahr 31 Wolfsindividuen nachgewiesen - Tendenz steigend. Gerissen wurden demnach heuer insgesamt 489 Schafe und Ziegen sowie ein Rind. Laut Landwirtschaftsministerium gab es 2021 rund 680 Risse von Nutztieren und 2020 rund 330 Risse. In Europa liegt die Zahl der Wölfe bei schätzungsweise 17.000.