Was die Oberösterreicher zu den geplatzten Koalitionsverhandlungen sagen

Und wieder hängt Österreich in der Schwebe. Nach dem Platzen der Koalitionsgespräche am Mittwoch reichen Zukunftsszenarien von Neuwahlen bis Expertenregierung. Was sagen die Menschen in Linz zum erneuten Scheitern der Verhandlungen? Und wie sieht für sie eine künftige Regierung aus? Die OÖN haben in der Innenstadt nachgefragt. So viel sei vorweggeschickt: Das Wort "vorhersehbar" fiel ziemlich oft.