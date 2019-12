Es war im Wahlkampf 2002, als die Grünen mit Alexander Van der Bellen an der Spitze für eine Allianz mit der SPÖ warben – als Alternative zum implodierten schwarz-blauen Rechtsbündnis. Van der Bellens Strategie scheiterte an der Arithmetik. Seit 1979, als Bruno Kreisky die absolute Mehrheit mit der SPÖ eingefahren hatte, gab es in Österreich links der Mitte keine Mehrheit mehr.