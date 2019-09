Noch am Tag nach dem bisher heftigsten Schlagabtausch bei einem ORF-Duell gingen gestern zwischen den Teams von Pamela Rendi-Wagner und Sebastian Kurz die Wogen hoch. Im Zentrum stand der Vorwurf der SP-Spitzenkandidatin an den Ex-Kanzler, dieser hätte unmittelbar vor seinem Duell mit Norbert Hofer die Information an die Öffentlichkeit gespielt, dass der FP-Obmann trotz akuter Erkrankung antreten würde. Falsch, sagen die Kurz-Leute.