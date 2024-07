Warum Oberösterreich bei Nationalratswahlen der wichtigste „Swing State“ ist

Der US-Bundesstaat Ohio und das Bundesland Oberösterreich ereilt seit Jahrzehnten dasselbe Schicksal. Beiden wird nämlich bei den jeweilig wichtigsten nationalen Urnengängen, also der US-Präsidentschaftswahl und der Nationalratswahl, von Politanalysten besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt: Sie gelten als sogenannte „Swing States“, also Schlüsselregionen, die es zu gewinnen gilt, um am Ende des Wahltages als Gesamtsieger dazustehen.