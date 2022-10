Die Flüchtlingszahlen steigen, aktuell kommen 300 bis 600 Menschen pro Tag ins Land. Ihre Unterbringung wird zunehmend schwieriger. Die OÖNachrichten erklären, warum. Wieso steigt heuer die Zahl an Flüchtlingen? Der Krieg in der Ukraine hat zu einem massiven Anstieg geführt. Aktuell sind etwa 91.000 Menschen in der Grundversorgung, rund 56.500 davon sind Ukrainer. Im Sommer ist die Zahl zurückgegangen, sie steigt aufgrund der Bombardements wieder. Russen, die wegen der Teilmobilmachung