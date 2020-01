Warum die halbe Regierung neu angelobt werden muss

ÖVP und Grüne brechen am Mittwoch in ihre erste gemeinsame Regierungsklausur auf. Ort des Geschehens ist ein Hotel in Krems, wo sich die Minister und Staatssekretäre in den kommenden beiden Tagen über ihre für das heurige Jahr geplanten Projekte unterhalten. Bevor es gemeinsam im Bus Richtung Wachau geht, haben einige Regierungsmitglieder am Vormittag noch einen Termin in der Präsidentschaftskanzlei zu absolvieren. Sieben Minister und zwei Staatssekretäre wurden in die Hofburg bestellt, um dort ihres Amtes enthoben zu werden.

Livestream: Neu-Angelobung der türkis-grünen Minister ab 10 Uhr an dieser Stelle.

Ungewöhnlich ist das nicht: Jene Minister, in deren Ressorts sich die Kompetenzen gegenüber der Vorgängerregierung geändert haben, müssen noch einmal angelobt werden. Aufgrund der neuen Zuständigkeiten mancher Ressorts musste das Bundesministeriengesetz geändert werden, weshalb die betroffenen Minister und Staatssekretäre zuerst formell ihres alten Amtes enthoben und dann noch einmal ernannt werden. Davon betroffen sind sämtliche Ressortchefs der Grünen, aber auch ÖVP-Vertreter wie Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger oder Arbeitsministerin Christine Aschbacher.

