Warten auf Rückflug: Niederösterreichischer VP-Klubchef in Südafrika

Schneeberger ist auch Bürgermeister von Wiener Neustadt. Seinen mehrwöchigen Urlaub in Südafrika bricht er nun frühzeitig ab. Für Freitag hat er "den raschest möglichen Rückflug" bekommen, heißt es aus dem VP-Klub in Sankt Pölten. Dann muss Schneeberger, der geimpft ist, einen PCR-Corona-Test absolvieren und in Quarantäne. So sehen es die Einreiseregeln wegen der Omikron-Variante vor.

Schneeberger habe den Urlaub im Sommer gebucht und sei noch vor dem Lockdown in Österreich und Bekanntwerden von Omikron nach Südafrika geflogen, wird betont - in der Nacht von 18. auf 19. November.