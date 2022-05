Wallner stellt sich heute den Fragen im U-Ausschuss

Geht es nach Neos und FPÖ, sollen die Förderungen aus dem Non-Profit-Unterstützungsfonds an den oberösterreichischen Seniorenbund auch noch Thema im parlamentarischen Untersuchungsausschuss werden.

In der heutigen Sitzung geht es aber erst einmal um den Wirtschaftsbund in Vorarlberg, Inserate in dessen Mitgliedszeitung und finanzielle Unterstützung für die Landes-VP. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner erwarten kritische Fragen aus den Oppositionsreihen, auch Nina Tomaselli vom grünen Koalitionspartner will wissen, "wie das große Inseratengeschäft funktioniert hat" und "ob es Gegenleistungen für Inserate gab". FP-Fraktionsführer Christian Hafenecker sah das "Tatsachenkonglomerat" gegen Wallner als "sehr umfassend", für den Landeshauptmann werde es "eng".

Noch offen war gestern, wie bei der Befragung der Großbetriebsprüfer, die sich mit der Causa Vorarlberg befassen, vorgegangen wird. Die Leiterin des Finanzamts für Großbetriebsprüfungen hatte in einem Schreiben an den U-Ausschuss um Vertraulichkeit bei der Befragung gebeten. Hafenecker kann sich dies vorstellen, SPÖ und Grüne reagierten ablehnend, Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper befürwortet eine Entscheidung von Fall zu Fall.

Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Schelling muss nicht zahlen

Gute Nachrichten gab es gestern für Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (VP): Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) wies die im U-Ausschuss gegen ihn beantragte Beugestrafe wegen Aussageverweigerung ab. Schelling hatte bei seiner Befragung über Inserate und Studien des Finanzministeriums die Aussage verweigert. Er habe eine mögliche "strafrechtliche Verfolgung" glaubhaft gemacht, entschied das BVwG.